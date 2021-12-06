قوى الامن: توقيف شخصين اثناء نقلهما مسروقات في منطقةالشوف – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2021 - 15:00

قوى الامن: توقيف شخصين اثناء نقلهما مسروقات في منطقةالشوف

منذ 1 ساعة 6 December، 2021
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لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: “حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عديدة ضمن قضاء الشوف، وبخاصة في بلدة كفرنبرخ وجوارها.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت بتاريخ 26-11-2021 من توقيف كل من:
– ج. ن. (من مواليد عام 2003، سوري)
– م. م. (من مواليد عام 2003، سوري)
بالجرم المشهود أثناء نقلهما مسروقات على متن “بيك أب”، جرى ضبطها.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وبقيامهما بعمليات سرقة عدة بالاشتراك مع آخرين . تم تعميم بلاغات بحث وتحر بحقهم ، كما ضبطت قسم من المسروقات داخل مكان إقامة (م. م.).

وسلمت بعض من المضبوطات إلى اصحابها، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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