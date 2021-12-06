حزب التوحيد العربي أشاد بعملية تحرير المهندس حسان ابو حمدان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2021 - 09:34

حزب التوحيد العربي أشاد بعملية تحرير المهندس حسان ابو حمدان

منذ 17 mins 6 December، 2021
حزب التوحيد العربي
لبنان

أشادت أمانة الاعلام في حزب التوحيد العربي في بيان، “بالعملية النوعية التي قامت بها شعبة المعلومات من خلال تحرير المهندس حسان ابو حمدان وإعادته لعائلته وإلقاء القبض على أربعة أشخاص من العصابة التي اختطفته”.

وأشادت كذلك، “بهذا الإنجاز الذي يثبت مرة جديدة المهنية والحرفية العاليتين اللتين تميزان عمل شعبة المعلومات”، مؤكدا أن “مثل هذه الانجازات من شأنها طمأنة اللبنانيين وتعزيز الثقة لديهم بالأجهزة الأمنية، وسهرها على المحافظة على الاستقرار الأمني الداخلي وحرصها على سلامة جميع المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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