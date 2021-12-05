قوى الامن الداخلي: توقيف أحد مروجي المخدرات في طرابلس

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “في إطار ملاحقة تجار ومروجي المخدرات وتوقيفهم، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 1-12-2021 من توقيف أحد مروجي المخدرات في أبي سمراء / طرابلس، ويدعى:

– م. خ. (مواليد العام 1997، سوري)

وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة موضبة ومعدة للترويج، عبارة عن:

– /280/ غ قائم من مادة الهيرويين.

– /392/ غ قائم من أنواع مختلفة من مادة الكوكايين.

– كمية من مادتي السالفيا وحشيشة الكيف.

– /168/ حبة “MDMA”.

– /15/ حبة ترامادول.

– مبلغ مالي وقدره /796/ $، و/22,145,000/ ل. ل.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام