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December 4 2021 - 12:38

علي درويش: استقالة قرداحي نزعت فتيل الأزمة التي استجدت بين لبنان والخليج

منذ 56 mins 4 December، 2021
علي درويش
لبنان

قال عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش إن “استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي نزعت فتيل الأزمة التي استجدت بين لبنان والخليج العربي”.

واضاف درويش أن “الرئيس نجيب ميقاتي عمل ليكون هنالك بادرة إيجابية تفتح كوة في هذه الأزمة المستجدة وإعادة العلاقات الطبيعية التي حكمت لبنان مع الخليج العربي لعقود”.

واعتبر درويش أن “من يحرص على لبنان في هذه المرحلة عليه ان يحفظ الحد الأدنى من التوازن الداخلي بحيث لا يكون هنالك تصعيد على المستوى الداخلي”، وتابع “حكومة الرئيس ميقاتي حريصة على أن يكون هنالك إعادة لما انقطع من العلاقات العربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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