السيد رئيسي: بامكان إيران والصين أن يمهدا الطريق لتعددية حقيقية

أعرب الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي عن أمله في أن تؤدي المرحلة الجديدة من العلاقات بين طهران وبكين إلى “تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وتمهيد الطريق لتعددية حقيقية في العالم من خلال التعاون الاستراتيجي والتعاون المربح للجانبين”.

وبعث الرئيس الايراني برقية تهنئة الى نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الـ 72 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، قائلاً إن “الإنجازات المجيدة التي حققتها الصين في العقود الأخيرة ترجع إلى وحدة وتضامن شعبها العظيم والقادة الحكماء مثل فخامتكم من أجل التنمية الوطنية”.

واضاف رئيسي “يعكس التزام الصين المستمر بأولوية “التنمية” على الأجندة السياسية العالمية، رؤيتها لنظام دولي عادل وشعبي لصالح جميع البلدان وخاصة البلدان النامية”. وأضاف رئيسي “من المؤكد أن الثقة الدائمة بين البلدين يمكن أن توسع سياق التعاون في شكل مبادرة “طريق – حزام” وكذلك برنامج التعاون الشامل ، وتحويل التعاون الإقليمي إلى تنمية واستقرار وسلام”. وتمنى رئيسي للرئيس الصيني “موفور الصحة والموفقية ولشعبه السعادة والازدهار”.

المصدر: فارس