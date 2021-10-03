النائب فضل الله: التدخل الأميركي في تحقيقات المرفأ اعتداء سافر على السيادة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2021 - 16:20

النائب فضل الله: التدخل الأميركي في تحقيقات المرفأ اعتداء سافر على السيادة

منذ 2 ساعة 3 October، 2021
النائب حسن فضل الله
لبنان

أعرب النائب حسن فضل الله عن إدانته موقف نواب في الكونغرس الأميركي من التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، قائلاً إن ذلك “يشكل إعتداءً سافراً على سيادة لبنان، وتدخل مكشوف في هذه التحقيقات، لفرض إملاءات على القرارات القضائية، وهو ما يتطلب موقفا رسميا واضحا بالدفاع عن سيادة لبنان، ورفض هذه الإملاءات وعدم السماح بأي استجابة لها”.

ولفت فضل الله إلى أن “الموقف الأميركي المعلن من مسار التحقيقات ودور المحقق العدلي وموقعيته، يؤكد وجود تدخل أميركي مباشر في هذا الملف لتوظيفه في إطار تصفية حسابات أميركية في الداخل اللبناني بعد فشل الحروب والحصار لإخضاع لبنان”، مضيفاً “بينما يلوذ وعاظ السيادة بالصمت عند كل اعتداء أميركي عليها، بل ويتناغمون معه، فإن هذا التوظيف الأميركي يتلاقى مع محاولات قوى محلية استغلال حالة الاستنسابية وازدواحية المعايير التي تعتري التحقيقات، واستثمار دماء الشهداء وآلام المتضررين، لتحقيق مكاسب سياسية وتقديم أوراق اعتماد لجهات خارجية”.

ورأى فضل الله أن “كل ذلك يستدعي إعادة التحقيقات في انفجار المرفأ إلى مسارها الوطني الصحيح دستوريا وقانونيا، بعيداً من أي إملاءات خارجية أو توظيف داخلي أو تسييس، وليكن الهدف الوحيد كشف الحقائق وإحقاق العدالة لمحاسبة المتورطين الحقيقيين، واعتبار ذلك قضية وطنية تعني جميع اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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