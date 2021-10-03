اصابة 52 شخصا بسبب اعصار شاهين في جنوب شرق ايران

اجتاح اعصار شاهين منطقة جنوب محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق ايران ما ادى الى اغلاق 3 محاور من الطرق واصابة 52 شخصا.

ووصل الاعصار الى مدينة تشابهار جنوب محافظة سيستان وبلوشستان بعد هطول الامطار في المنطقة فجر امس السبت ما ادى الى تحطيم وغرق لنشين للصيد في ميناء بساندر دشتياري الواقع على بعد 100 كم من ميناء تشابهار.

وقال مدير عام شؤون الشحن والنقل الطرقي في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان بان طريق “ريمدان” الحدودي ومفترق طرق “نغور-بريس” وطريق “سماج-سندها” قد اغلقت حتى اشعار اخر بسبب الاعصار.

واضاف جلال الدين قادري: انه وبعد اعلنت منظمة الانواء الجوية مسبقا عن وقوع الاعصار في المناطق الجنوبية لمحافظة سيستان وبلوشستان فقد بادرت هذه الدائرة لجعل جميع دوريات الطرق والمواصلات في حالة التاهب لتقديم الخدمات اللازمة في اقصر فترة زمنية ممكنة لمستخدمي الطرق.

من جانبه صرح المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية مجتبى خالدي بان 52 شخصا راجعوا المراكز الطبية في المناطق التي اجتاحها الاعصار وقال: ان 3 اشخاص رقدوا في المراكز الطبية بهذه المناطق بسبب الاعصار.

واوضح بان غالبية المشاكل الحاصلة بسبب الاعصار تتعلق بالعيون وامراض التنفس والقلب وقال ان المصابين غادروا المستشفيات بعد ان تلقوا الخدمات الطبية اللازمة.

المصدر: وكالة انباء فارس