بيسكوف: تغيير السلطة في ألمانيا لن يؤثر على تفعيل “التيار الشمالي”

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الجمعة، أن عملية تغيير السلطة في ألمانيا، “لا تؤثر على العمل لتشغيل خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي 2″”، موضحا أنه لا يوجد توقف وكل شيء يسير كالمعتاد. وقال بيسكوف، للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان سيؤثر تغيير السلطة في ألمانيا على تشغيل “التيار الشمالي 2” “في الحقيقة تواصل جميع الإدارات، وجميع الهيئات، بما في ذلك تلك الأقسام التي ستصدق على هذا المشروع، العمل في ألمانيا؛ لا يوجد توقف مؤقت في العمل هناك، فالعمل يسير كالمعتاد. لقد قلنا سابقا إن السيناريوهات التشغيلية والأقل منها ممكنة”.

هذا وأجريت في ألمانيا، الأحد الماضي، الانتخابات التشريعية لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ)؛ وبرز الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كأكبر فائز في الانتخابات بحصوله على 25.7 بالمئة من الأصوات.

جاء ذلك على حساب تحالف المستشارة الألمانية ميركل، كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والتي حصلت على 24.1 بالمئة من أصوات الناخبين. وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية، الانتهاء التام من مد خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي-2″، صباح الـ10 من أيلول/سبتمبر الماضي. جدير بالذكر، أن مشروع “التيار الشمالي 2” يشمل مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومترا وبسعة 55 مليار مترا مكعبا، سنويا؛ وذلك من الساحل الروسي إلى ألمانيا، من خلال بحر البلطيق.

المصدر: سبوتنيك