مستشفى رفيق الحريري: 30 إصابة و14 حالة حرجة ولا وفيات و 806 لقاحات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2021 - 03:34

مستشفى رفيق الحريري: 30 إصابة و14 حالة حرجة ولا وفيات و 806 لقاحات

منذ 36 mins 1 October، 2021
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19 :
Pfizer: 486
AstraZeneca: 320

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 404 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 30

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 8

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1358 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 14

– حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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