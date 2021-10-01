مستشفى رفيق الحريري: 30 إصابة و14 حالة حرجة ولا وفيات و 806 لقاحات

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19 :

Pfizer: 486

AstraZeneca: 320

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 404 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 30

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 8

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1358 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 14

– حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام