تواصل المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها استهداف جنود العدو المتوغل داخل قطاع غزة ، وضرب مستعمرات الغلاف بعدد من الصواريخ .

حيث أعلنت سرايا القدس أنها قصفت قصفت “مفلسيم” و”نيرعام” في غلاف غزة برشقة صاروخية. ونشرت السرايا مشاهد من تربيض وإطلاق الرشقات الصاروخية التي قصفت بها سرايا القدس “أسدود” و”عسقلان” ومغتصبات غلاف غزة.

كما نشرت سرايا القدس مشاهد من استهداف مجاهديها سرايا القدس وكتائب القسام جنود العدو بقذيفة مضادة للأفراد خلال التوغل الصهيوني في حي الشجاعية.

وبثت كتائب المجاهدين مشاهد دك مجاهديها بالاشتراك مع كتائب الأنصار مقر فرقة غزة التابع للعدو الصهيوني “ريعيم” بصاروخين من نوع 107.

واستهدف مجاهدو كتائب المجاهدين قوات العدو الصهيوني المتمركزة في ما يسمى “محور نتساريم” بصاروخين 107 .

كما اعلنت سرايا القدس قصف مجاهديها بصواريخ (107) مقراً للقيادة والسيطرة التابع للعدو الصهيوني في محور “نتساريم”.