رئيس الوفد الوطني اليمني يطرح خطوات السلام: اليمن لن يقبل بأقل من حقه المشروع

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام، أن خطوات السلام تتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار ومغادرة القوات الأجنبية البلاد ومعالجة آثار العدوان ودفع التعويضات.

وقال عبدالسلام في تغريدة له اليوم الخميس: “من يرغب في سلام فخطوات السلام تتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار ومغادرة القوات الأجنبية البلاد ومعالجة آثار العدوان ودفع التعويضات، ولن يتحقق سلام بدون ذلك”.

وأوضح أن “شعبنا اليمني في موقف دفاعي ولم يعتد على أحد، وهو يطلب حقه في كامل الحرية والسيادة والاستقلال”، مؤكداً أن اليمن “لن يقبل بأقل من حقه المشروع”.

المصدر: المسيرة نت