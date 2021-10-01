رئيس الوفد الوطني اليمني يطرح خطوات السلام: اليمن لن يقبل بأقل من حقه المشروع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 1 2021 - 00:02

رئيس الوفد الوطني اليمني يطرح خطوات السلام: اليمن لن يقبل بأقل من حقه المشروع

منذ 2 ساعة 30 September، 2021
محمد عبد السلام
اليمن - عربي وإقليمي

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام، أن خطوات السلام تتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار ومغادرة القوات الأجنبية البلاد ومعالجة آثار العدوان ودفع التعويضات.

وقال عبدالسلام في تغريدة له اليوم الخميس: “من يرغب في سلام فخطوات السلام تتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار ومغادرة القوات الأجنبية البلاد ومعالجة آثار العدوان ودفع التعويضات، ولن يتحقق سلام بدون ذلك”.

وأوضح أن “شعبنا اليمني في موقف دفاعي ولم يعتد على أحد، وهو يطلب حقه في كامل الحرية والسيادة والاستقلال”، مؤكداً أن اليمن “لن يقبل بأقل من حقه المشروع”.

المصدر: المسيرة نت

التعليقات

ذات صلة