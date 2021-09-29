مجلس الوزراء وافق على توصية المجلس الأعلى للدفاع بالتمديد للتعبئة العامة من ١ / ١٠ / ٢٠٢١ الى ٣١ /١٢ / ٢٠٢١ مع المحافظة على الاجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 18:10

مجلس الوزراء وافق على توصية المجلس الأعلى للدفاع بالتمديد للتعبئة العامة من ١ / ١٠ / ٢٠٢١ الى ٣١ /١٢ / ٢٠٢١ مع المحافظة على الاجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار

منذ 1 ساعة 29 September، 2021
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