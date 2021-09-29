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September 29 2021 - 07:22

روسيا تكشف عن درون استطلاع صغير يحلّق على ارتفاع 5 كيلومترات

منذ 52 mins 29 September، 2021
Russian Robot1
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قام المهندسون الروس بتصميم طائرة استطلاع حربية جديدة من دون طيار من طراز “ميريلين في إر” بمقدورها التحليق على ارتفاع 5 كيلومترات.
كما بمقدور الدرون الجديد الصغير مراقبة الأجواء باستمرار أوتوماتيكيا أو بنظام شبه أوتوماتيكي لمدة 10 ساعات.
وبلغ الوزن الأقصى للحمولة المفيدة التي يحملها الدرون 6.5 كيلوغرام. ويمكن أن تتضمن تلك الحمولة أنواعا مختلفة من الرادارات صغيرة الأبعاد والعاملة بالمجال البصري أو بمجال الموجات تحت الحمراء.
ومن الصعب جدا اكتشاف الدرون حين يحلّق على ارتفاع عال وذلك بفضل تزويده بمحرك هجين.
وقال مصدر لوكالة “نوفوستي” في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية إن الدرون تم عرضه على الخبراء في وزارة الدفاع حيث يدرسون الآن إمكانية إجراء اختبارات له.
يذكر أن المعهد الروسي للتكنولوجيات المعلوماتية هو الذي تولى تصميم درون ” ميرلين”. وسبق له أن كشف في وقت سابق عن مشروع لدرون “فليبوستير” الذي تم تزويده أيضا برادار ومستشعرات مختلفة. لكن أبعاده وحمولته المفيدة كانتا أصغر، مقارنة بدرون “ميريلين”، فضلا عن ارتفاع تحليقه (“فليبوستير”) الأقل والفترة الأقل للبقاء في الجو.

المصدر: نوفوستي

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