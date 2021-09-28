محمد علي الحوثي دشن برنامجا للتخطيط العمراني التشاركي في المجتمع

دشن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الثلاثاء برنامج “التخطيط العمراني التشاركي والمشاركة المجتمعية للجان الفنية للتخطيط العمراني”.

وأكد الحوثي أن “التخطيط التشاركي المجتمعي بحاجة إلى إعادة النظر فيه بصورة مهنية، ما يتطلّب التحلي بالأمانة والمسؤولية، والابتعاد عن الأنانية والرشوة، والمصالح الشخصية والضيّقة”، وشدد على “ضرورة التخطيط العمراني السليم، بعيداً عن المجاملات لأي مسؤول أو متنفذ”، وتابع “لا نريد تغيير المخططات”، وقال “أي مخطط لا بد أن يتم إعلانه، وإذا ما استمرت المخططات في الأدراج معنى ذلك أنه هناك ضغوط تستهدف تغييرها”.

وحث الحوثي “أصحاب الأراضي البيضاء من أبناء القبائل على أن يضعوا في الحسبان مشاريع الطرق والمساجد والمدارس وغيرها، لخدمة المصالحة العامة، باعتبارها مقدّمة على ما عداها من المصالح”، وشدد على “أهمية توزيع أراض للفقراء، لتمكينهم من بناء مساكن لهم وأسرهم”.

المصدر: موقع انصار الله