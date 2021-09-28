تعميم من بوحبيب الى البعثات الديبلوماسية حدد فيه موعد تسجيل المغتربين للاقتراع في انتخابات 2022 ابتداء من الاول من ت1 ولغاية 20 ت2 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2021 - 19:24

تعميم من بوحبيب الى البعثات الديبلوماسية حدد فيه موعد تسجيل المغتربين للاقتراع في انتخابات 2022 ابتداء من الاول من ت1 ولغاية 20 ت2

منذ 1 ساعة 28 September، 2021
بوحبيب
لبنان

أصدر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب تعميما الى “جميع البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج، حدد فيه موعد تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية 2022، وذلك ابتداء من الاول من شهر تشرين الاول المقبل ولغاية العشرين من تشرين الثاني 2021، من خلال اعتماد التسجيل الالكتروني عبر الدخول الى الموقع المخصص للتسجيل: https://diasporavote.mfa.gov.lb
أو الدخول الى موقع الوزارة الرسمي www.mfa.gov.lb أو الحضور شخصيا الى البعثة الدبلوماسية الأقرب أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقا للأصول، شرط ان يبرز المغترب اللبناني بطاقة هوية لبنانية أو اخراج قيد لبناني أو جواز سفر لبناني وبطاقة إقامة في البلد الأجنبي أو هوية أجنبية أو جواز سفر أجنبي أو جواز سفر لبناني ممهور بتأشيرة هجرة أو بإجازة عمل، أو رخصة قيادة أجنبية”.

وطلب الوزير بو حبيب من “كل البعثات الديبلوماسية اللبنانية المعنية تكثيف الجهود لحث المغتربين على التسجيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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