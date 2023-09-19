لقاءات لبوحبيب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

تابع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عبدالله بوحبيب اجتماعاته، على هامش أعمال الدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبالمناسبة، التقى بوحبيب الأمين العام لـ”الاتحاد من أجل المتوسط” ناصر كامل الذي دعاه للمشاركة في الاجتماع الوزاري القادم للاتحاد المزمع عقده في تشرين الثاني المقبل في برشلونة، وإستعرض معه جدول الاعمال والمواضيع المزمع بحثها.

كما شارك بوحبيب في الاجتماع الوزاري العربي حيث تم بحث القضايا العربية المشتركة، لا سيما الاوضاع في فلسطين المحتلة.

ولبى بوحبيب دعوة المستشار الالماني أولاف شولتز لحضور حفل استقبال أقامه على شرف كبار الشخصيات المشاركة لمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام المانيا الى الامم المتحدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام