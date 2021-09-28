قوى الأمن: توقيف سارق قوارير غاز في بيت ليف

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“بتاريخ 07-09-2021، ادعى لدى مخفر رامية في وحدة الدرك الإقليمي مدير إحدى المدارس ضد مجهول بجرم سرقة 23 قارورة غاز فارغة من داخل المدرسة، كانت قد استخدمت للتدفئة.

نتيجة للاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب، توصلت الى تحديد هوية أحد السارقين الذي قام ببيع قوارير الغاز التي تم ضبطها لقاء مبلغ 600$، وتمكنت من إلقاء القبض عليه في بلدة بيت ليف، ويدعى: ح.ز (مواليد عام 1993، لبناني).

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية السرقة بالاشتراك مع المواطن (ع.ف، مواليد عام 2000) الذي تم توقيفه ايضا من قبل المفرزة المذكورة.

سلمت المسروقات الى الجهة المدعية، وأودع الموقوفان القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام