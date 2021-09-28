إصابة عدد من المدنيين بانفجار في مدينة جرابلس بريف حلب

أصيب عدد من المدنيين بجروح جراء انفجارين مزدوجين بعبوتين ناسفتين في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، وأسفرا أيضاً عن إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية.

وأفادت مصادر محلية من المدينة التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي بوقوع انفجارين مزدوجين بعبوتين ناسفتين أحداهما مزروعة بدراجة نارية قرب مجمع أبو عمر كوشان طريق النهر في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي. كما أشارت المصادر إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي استقدموا تعزيزات إلى المكان وطوقوا محيط الانفجار.

ويسود مناطق انتشار المجموعات الإرهابية التي تتبع للنظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها.

المصدر: سانا