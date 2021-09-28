رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يدعو لزيادة الاتصالات مع موسكو

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إنه “يجب على القوات الأمريكية والروسية زيادة الاتصالات فيما بينها للمساعدة في منع نشوب صراع محتمل بين واشنطن وموسكو”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن ميلي قال للصحفيين المسافرين معه بعد أن التقى بنظيره الروسي فاليري غيراسيموف في فنلندا الأسبوع الماضي، إنه “من المهم أن يكون لدينا وسيلة فعالة للاتصالات العسكرية من أجل فهم مواقف بعضنا البعض بوضوح بشأن القضايا الصعبة ولتطوير علاقة نكون فيها صريحين ومهنيين، والتي يمكن أن تصبح في أوقات الأزمات وسيلة مهمة للغاية من أجل تهدئة أي نوع من الأزمات”.

وشدد ميلي على “أننا نحتاج إلى وضع سياسات وإجراءات لتقليل عدم اليقين وزيادة الثقة والاستقرار من أجل تجنب سوء التقدير وتقليل احتمالية نشوب حرب بين القوى العظمى.. هذا شيء أساسي يجب أن نحاول القيام به، وسأحاول القيام بذلك”.

المصدر: The Hill