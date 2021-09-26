جنين: ثلاثة جرحى واعتقال شاب بعد محاصرة منزل في بلدة برقين

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين واعتقل آخر، فجر اليوم الأحد، في أعقاب اندلاع مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفر دان شمال غرب جنين.

وأكدت المصادر الفلسطينية أن الشاب إسلام أيمن عابد (26 عامًا)، أصيب بعيار ناري في الساق، فيما اعتقل الشاب أحمد عدنان عابد (30 عامًا)، من قبل قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن مجموعة مسلحة أطلقت النار على قوات الاحتلال لدى اقتحامها بلدة برقين، مشيرًا إلى أن المناطق الممتدة من يعبد وسالم ومرورًا بكفردان واليامون، تشهد منذ ساعات الفجر الباكر نشاطًا وتحركات مكثفة لجنود الاحتلال.

وتحاصر قوات الاحتلال منذ ساعة مدخل برقين الرئيسي، ونشرت تعزيزات وقناصة وأغلقت المنطقة بالدوريات، فيما أطلق مسلحون النار على الاحتلال مرات عديدة من محاور البلدة التي يسمع فيها صوت انفجارات.

وذكر شهود عيان، أن الجنود يحاصرون أحد المنازل بقوات كبيرة من الوحدات الخاصة حيث سمع صوت انفجارات في المنطقة، كما اقتحم الجنود مخبز العاصي.

وقد شوهدت قوات من الجيش تقوم بتمشيط قص جبال اليامون الممتدة لبرقين وما تزال العملية مستمرة.

المصدر: فلسطين اليوم