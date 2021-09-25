هجوم انتحاري في مقديشو وحركة الشباب تتبنى

أعلنت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري باستخدام سيارة، الذي وقع صباح اليوم، السبت، بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

وأوضح موقع “غاروي أونلاين” الإخباري المحلي أن”حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم الانتحاري”، مؤكدة أنها استهدفت بهذا الهجوم موكبا يحمل مسؤولين حكوميين في منطقة الغاب في مقديشو.

وسمع دوي الانفجار في أنحاء متفرقة من العاصمة الأفغانية، كما انفجرت النوافذ في المباني المجاورة جراء قوة الانفجار، فيما ارتسمت في سماء المنطقة سحابة ضخمة من الدخان.

المصدر: وكالات