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September 25 2021 - 08:24

تحذير من استخدام غلاية الماء الكهربائية لفترة طويلة

منذ 29 mins 25 September، 2021
Water Boiling
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أشارت دراسة إلى أن استخدام غلاية الماء الكهربائية لفترات طويلة، يسبب أضرارا صحية، وخاصة في حال استخدام الماء المفلتر.
ا‏وأجرت مؤسسات بحثية بريطانية دراسة موسعة لكشف العلاقة بين الاستعمال المنتظم لغلاية الماء الكهربائية وزيادة حدة الحساسية الجلدية لدى مرضى الحساسية، كنتيجة لاحتواء غلايات المياه الكهربائية على عنصر النيكل، الذي يتفاعل مع الماء المغلي، ما ينتج عنه ترشيح بعض العناصر الكيميائية المهيجة للحساسية.
وكشفت الدراسة أن مستخدمي الغلايات الكهربائية الذين يستعملون المياه المفلترة يتعرصون لأخطار أكثر من أولئك الذين يستعملون مياه الصنبور، لأن الأولى أكثر حموضة، ما يتسبب في تركيز النيكل بدرجة أكبر في تفاعله مع الماء المغلي.

المصدر: مواقع اخبارية

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