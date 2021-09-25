أمازون تطلق قريبا منتجات وخدمات جديدة

تعمل شركة أمازون دوت كوم على تطوير مجموعة من الأجهزة والخدمات الجديدة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى اقتحام أسواق جديد.

وتشمل الأجهزة الجديدة مكبر صوت (ايكو) أكبر، وبشاشة يمكن تثبيتها على الحائط، وكذلك مكبرات صوت لأجهزة التلفزيون، ومعدات يمكن ارتداؤها وتكنولوجيا أكثر تقدما في مجال السيارات.

وتعمل عملاق التكنولوجيا على هذه المبادرات في وحدة “لاب 126” الخاصة بها، والتي أخرجت بالفعل منتجات ناجحة، مثل مكبرات الصوت الأصلية “إيكو” والمساعد الصوتي “أليكسا”، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتقيم الشركة، مقرها سياتل، مراسم إطلاق منتجاتها الجديدة من الأجهزة والخدمات يوم 28 أيلول/سبتمبر، ويمكن حينذاك الإعلان عن تفاصيل بعض هذه المنتجات. وقد يتم إطلاق منتجات أخرى العام المقبل أو بعده أو حتى شطبها حال لم تأت بما يكفي من نجاح.

المصدر: dpa