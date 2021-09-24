الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف شخص في السودان تضرروا جراء الأمطار والفيضانات

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا”، أن أكثر من 300 ألف سوداني تضرروا جراء الأمطار والفيضاتات التي تعصف بالبلاد منذ يوليو وحتى سبتمبر الجاري.

وأفاد المكتب في تقرير له اليوم الجمعة بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على أكثر من 303000 شخص في 14 ولاية سودانية منذ بداية موسم الأمطار في يوليو إلى سبتمبر، لافتا إلى أنه تم تدمير أكثر من 14800 منزل وتضرر 45300 منزل بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وأضاف التقرير أنه تم الوصول إلى ما يقرب من 183000 الف شخص وتزويدهم بأنواع مختلفة من المساعدات الإنسانية في 14 ولاية متضررة من الفيضانات، بما في ذلك الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة والمساعدات الغذائية.

ونوه المركز إلى وجود توقعات بهطول أمطار معتدلة بين 50 – 100 ملم في الأجزاء الجنوبية من السودان وبعض أجزاء غرب إثيوبيا التي تشكل جزءا من منطقة مستجمعات نهر النيل.

المصدر: روسيا اليوم