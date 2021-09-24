شهيد فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي في نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 20:20

شهيد فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي في نابلس بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 24 September، 2021
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله المحتلة الجمعة استشهاد شاب فلسطيني، إثر إصابته برصاصة في الرأس، خلال مواجهات مع جنود العدو الاسرائيلي بنابلس.

وقالت الوزارة إن “الشهيد محمد خبيصة (28 عاما) وصل ظهر اليوم بحالة حرجة جداً إلى مستشفى النجاح من بلدة بيتا”.

وقد شهدت بلدة بيتا (جنوب نابلس)، مواجهات بين جنود الاحتلال وفلسطينيين، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على فعالية رافضة للاستيطان الصهيوني، وأصيب 7 فلسطينيين آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، أنهم تعاملوا مع 28 إصابة، منها 8 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، وحالتي سقوط وحروق.

المصدر: فلسطين اليوم

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