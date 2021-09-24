الوزير مولوي التقى 3 نواب والقاضي بدران

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه قبل ظهر اليوم، النائبين نقولا صحناوي وهاكوب ترزيان، وتم البحث في شؤون بيروت الانمائية والخدماتية.

ثم عرض مولوي للاوضاع العامة مع النائب سيمون ابي رميا الذي دعا بعد اللقاء الى “ضرورة اجراء الانتخابات النيابية بموعدها”، لافتا الى ان “انتخابات الانتشار ترشحا واقتراعا تشكل نقلة نوعية ولا يجوز التراجع عنها”.

وطالب ابي رميا بتعيين محافظ جبيل كسروان الفتوح “لتسهيل معاملات المواطنين الادارية، كما تأمين الامكانات اللوجستية لدوائر الاحوال الشخصية والقائمقامية في قضاء جبيل تسهيلا لحاجات المواطنين”.

كما التقى مولوي رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام