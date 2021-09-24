الوزير مولوي التقى 3 نواب والقاضي بدران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 24 2021 - 15:46

الوزير مولوي التقى 3 نواب والقاضي بدران

منذ 39 mins 24 September، 2021
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
لبنان

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه قبل ظهر اليوم، النائبين نقولا صحناوي وهاكوب ترزيان، وتم البحث في شؤون بيروت الانمائية والخدماتية.
ثم عرض مولوي للاوضاع العامة مع النائب سيمون ابي رميا الذي دعا بعد اللقاء الى “ضرورة اجراء الانتخابات النيابية بموعدها”، لافتا الى ان “انتخابات الانتشار ترشحا واقتراعا تشكل نقلة نوعية ولا يجوز التراجع عنها”.
وطالب ابي رميا بتعيين محافظ جبيل كسروان الفتوح “لتسهيل معاملات المواطنين الادارية، كما تأمين الامكانات اللوجستية لدوائر الاحوال الشخصية والقائمقامية في قضاء جبيل تسهيلا لحاجات المواطنين”.
كما التقى مولوي رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

الوزير محمد فهمي

فهمي في حفل التسليم والتسلم في الداخلية: المهمة صعبة لكن لا شيء مستحيلا مولوي: الاولوية لتثبيت الاستقرار الامني

أكد وزير الداخلية السابق محمد فهمي في حفل التسليم والتسلم مع الوزير الجديد بسام مولوي ان “الوطن يستحق التضحية وهذا ما أتمنى أن أنقله للأجيال القادمة”، متمنيا للوزير مولوي “أطيب التمنيات وللحكومة الجديدة من أجل العمل للمصلحة العليا للوطنية”، وقال “المهمة صعبة، لكن لا شيء مستحيلا، ووطننا يستحق ان نعمل ...