حزب الله يعلن عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت والقادمة من إيران عند الساعة العاشرة من مساء الخميس ‏23-09-2021 إلى مرفأ بانياس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 07:46

حزب الله يعلن عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت والقادمة من إيران عند الساعة العاشرة من مساء الخميس ‏23-09-2021 إلى مرفأ بانياس

منذ 59 mins 24 September، 2021
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