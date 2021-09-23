“هآرتس”: إنذار أميركي خطير لـ”إسرائيل”

كشفت صحيفة “هآرتس” الصهيونية الخميس أن “إسرائيل تلقت إنذار خطيرا من حليفها الاستراتيجي في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء الماضي”.

وقالت الصحيفة إن “إلغاء بند المليار دولار لتجديد مخزون صواريخ القبة الحديدية مرة أخرى يشير إلى أن إسرائيل تفقد الدعم الحيوي لسياستها الخارجية”.

وأفادت الصحيفة أن “السبب في ذلك ليس فقط نتائج فترة بنيامين نتنياهو ولكن أيضا استمرار سياسة الاحتلال ورفض السلام مع الفلسطينيين، الأمر الذي يكلفنا ثمنا دبلوماسيا، واصفة ما حدث بأنها ليست نزوة عشوائية”.

وتابعت الصحيفة ان “إزالة البند يخفي حقيقة أعمق بكثير، لا يوجد شيء أقسى من التلاعب في مجال المساعدات العسكرية وهي قضية أساسية في العلاقات بين الدول وتعتبر من المحرمات السياسية”.

المصدر: وكالة معاً