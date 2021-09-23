خبراء ليتوانيون يحذرون من استخدام الهواتف الذكية الصينية

حثّ خبراء الأمن السيبراني في ليتوانيا، الحكومة على التخلي عن استخدام هواتف الجيل الخامس من الشركات المصنعة الصينية، بعدما رصد تحقيقٌ احتواء بعض تلك الأجهزة نفاط نفاذ أمنية إضافة إلى احتوائها على برامج رقابة.

وقال للمركز الوطني للمعلومات السيبرانية في ليتوانيا، في تقرير له: إنه اكتشف أربعة مخاطر رئيسة للأمن السيبراني للأجهزة التي تصنعها “هواوي” و”شاومي”؛ إثنان من تلك المخاطر يتعلقان بالتطبيقات المثبتة مسبقاً، والآخران يتعلقان بتسريب البيانات الشخصية، وحذر المركز من استخدام العلامتين التجاريتين المذكورتين.

ووفق التقرير فإن ثمة أكثر من 449 كلمة رئيسية أو مجموعة من الكلمات الرئيسية بأحرف صينية، يمكن أن تخضع للرقابة من قبل تطبيقات نظام هاتف “شاومي”، بما في ذلك متصفح الإنترنت الافتراضي.

وحذر مركز الأمن السيبراني من إمكانية تفعيل تلك الميزة في أي وقت، وقال إنه لا يستبعد إمكانية إضافة كلمات مكتوبة بأحرف لاتينية، ووفقًا للتقرير الليتواني، فإن التطبيقات تتلقى قوائم محدثة من الكلمات والعبارات الخاضعة للرقابة وهي، أي التطبيقات، قادرة على حظرها، ومن تلك العبارات “التبت الحرة” و”صوت أمريكا” و”الحركة الديمقراطية” و”تحيا تايوان المستقلة”.

المصدر: يورو نيوز