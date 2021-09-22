السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي للمنار: سياسة دمشق هي التكامل مع بيروت خصوصًا في هذا الوضع الإقتصادي والعقوبات التي تطال البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2021 - 21:10

السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي للمنار: سياسة دمشق هي التكامل مع بيروت خصوصًا في هذا الوضع الإقتصادي والعقوبات التي تطال البلدين

منذ 14 mins 22 September، 2021
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