وزير الخارجية اطلع من الوفد اللبناني المفاوض في ترسيم الحدود على رؤيته من المنظار الهيدروغرافي التقني والقانوني

ترأس وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب اجتماعا ضم رئيس الوفد اللبناني المفاوض في موضوع ترسيم الحدود الجنرال بسام ياسين والعضوين في اللجنة الكولونيل مازن بصبوص ورئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط، بحضور مدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير غادي خوري.

وقدم وفد لجنة الترسيم احاطة إلى بو حبيب شرح فيها “خطة اللجنة واستراتيجيتها ورؤيتها للملف من المنظار الهيدروغرافي التقني والقانوني”، فيما عرضت وزارة الخارجية “وجهة نظرها من الجهة السياسية وتصورها لمسار هذا الموضوع بحكم كونه موضوعا سياسيا والقرار يعود فيه الى الحكومة برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام