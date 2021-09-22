وزير الخارجية اطلع من الوفد اللبناني المفاوض في ترسيم الحدود على رؤيته من المنظار الهيدروغرافي التقني والقانوني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2021 - 19:28

وزير الخارجية اطلع من الوفد اللبناني المفاوض في ترسيم الحدود على رؤيته من المنظار الهيدروغرافي التقني والقانوني

منذ 1 ساعة 22 September، 2021
الوزير بو حبيب
لبنان

ترأس وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب اجتماعا ضم رئيس الوفد اللبناني المفاوض في موضوع ترسيم الحدود الجنرال بسام ياسين والعضوين في اللجنة الكولونيل مازن بصبوص ورئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط، بحضور مدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير غادي خوري.

وقدم وفد لجنة الترسيم احاطة إلى بو حبيب شرح فيها “خطة اللجنة واستراتيجيتها ورؤيتها للملف من المنظار الهيدروغرافي التقني والقانوني”، فيما عرضت وزارة الخارجية “وجهة نظرها من الجهة السياسية وتصورها لمسار هذا الموضوع بحكم كونه موضوعا سياسيا والقرار يعود فيه الى الحكومة برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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