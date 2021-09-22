بوشكيان: الأمن الغذائي والصناعات الغذائية أولوية

أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان، في حديث اذاعي أن الأمن الغذائي والصناعات الغذائية تشكل أولوية بالنسبة إليه، لافتا الى أن “دعم المصانع وتنشيطها يحصلان من خلال التعاون بين الوزارات والمؤسسات المرتبطة بها ودرس الأمور بطريقة علمية لمعرفة كيفية المساعدة من أجل الخروج من الازمة”.

وأشار الى أن شكاوى كثيرة حول الكهرباء والمحروقات تصله، مشددا على أن “تأمين الطاقة الكهربائية ضروري للصناعيين”. وشدد على أن “الوزارة تمد يدها الى كل الدول وستجري اتصالات مع عدد من البلدان لإيجاد أسواق جديدة للتصدير إليها من لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام