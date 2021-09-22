أسرى حركة الجهاد ينفون التوصل لأي اتفاق مع مصلحة سجون الاحتلال

نفت لجنة الطوارئ لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الأربعاء، الوصول لأي اتفاق مع مصلحة سجون الاحتلال.

وأكدت لجنة الطوارئ أن أسرى الحركة مستمرون في خطواتهم التصعيدية ضد السجان الصهيوني.

وتشتد الهجمة الصهيوني الشرسة من قبل إدارة السجون بحق أسرى الجهاد الإسلامي تحديداً بعد عملية نفق الحرية البطولية في السادس من أيلول الحالي.

من ناحيتها، أكدت هيئة شؤون الأسرى، أن إدارة سجون الاحتلال لا زالت تقوم بحملة تنكيلية واسعة بحق الأسرى في سجن جلبوع وتعمل على نقل أسرى قسم (5) الى قسم آخر بغرض التفتيش.

المصدر: فلسطين اليوم