قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 30 فلسطينيًا منذ الصباح حتى اللحظة وبهذا ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 5850 أسيرًا بحسب هيئة الأسرى ونادي الأسير – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 22:02

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 30 فلسطينيًا منذ الصباح حتى اللحظة وبهذا ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 5850 أسيرًا بحسب هيئة الأسرى ونادي الأسير

منذ 27 mins 13 January، 2024
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