بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: حكومة الدبيبة هي الحكومة الشرعية حتى إجراء الانتخابات

علقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على سحب البرلمان الثقة من الحكومة الليبية، مشددة على أن حكومة عبد الحميد الدبيبة هي “الحكومة الشرعية حتى أجراء الانتخابات”.

وقالت البعثة في بيان إنها تلقت “بقلق تقارير بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية”، مؤكدة أن هذه الحكومة ” تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات. ويظل تركيز الحكومة الأساسي هو السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب”.

كما أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أن البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه.

المصدر: وكالات