الوزير بيرم: الحكومة عازمة على العمل خارج المناكفات السياسية لإيجاد حلول سريعة للأزمات

أكد وزير العمل مصطفى بيرم في حديث اذاعي أن “الحكومة عازمة على العمل خارج المناكفات السياسية لإيجاد حلول سريعة للأزمات المعيشية”، وتمنى على “الجميع الخروج من عقلية الخاسر والرابح واعتماد معادلة رابح -رابح لإنقاذ الوطن”.

وأشار الى أن “الحكومة أظهرت إرادة على العمل بسرعة وهي طامحة الى إحداث خرق في وقت قصير”، مشددا على أن “الرئيس نجيب ميقاتي قد تعهد بإنفاق المبلغ الذي تنطلق منه الحكومة بشكل منتج بعد تحديد الأولويات من أجل معالجة ملفات شائكة مثل الكهرباء والدواء، مع عدم إغفال ما يحصل على الحدود الجنوبية مع العدو الإسرائيلي لسرقة ثرواتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام