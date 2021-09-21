التحكم المروري : جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت محلة الانفاق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 03:00

التحكم المروري : جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت محلة الانفاق

منذ 36 mins 21 September، 2021
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