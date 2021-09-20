بيونغ يانغ تحذر من سباق تسلح نووي وتنتقد قرار واشنطن تزويد أستراليا بغواصات

نددت كوريا الشمالية بقرار الولايات المتحدة مساعدة أستراليا في بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، واصفة هذا القرار بالخطيرة للغاية وقد يؤدي إلى سباق تسلح نووي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في بيونغ يانغ عن رئيس قسم الأخبار الأجنبية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية أن بلاده “ستتخذ إجراءات مضادة مماثلة، إذا كان لذلك القرار تأثير سلبي ولو طفيف على أمن البلاد”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن إطلاق شراكة أمنية ثلاثية جديدة مع أستراليا وبريطانيا، مشيرة إلى أن الدولتين ستعملان أيضا على تزويد أستراليا بغواصات نووية “مسلحة تقليديا”.

وقال المسؤول الكوري الشمالي في تصريحه: “هذه أعمال غير مرغوب فيها وخطيرة للغاية وستخل بالتوازن الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وستطلق سلسلة من سباق التسلح النووي”، مضيفا أن بيونغ يانغ “تدرس عن كثب خلفية القرار الأمريكي”.

وانتقدت بيونغ يانغ إدارة جو بايدن قائلة إن “المعايير المزدوجة للولايات المتحدة تقوض النظام الدولي والأعراف المقبولة عالميا وتهدد السلام والاستقرار العالميين”.

المصدر: وكالات