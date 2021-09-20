رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية: أمريكا مطالبة بالغاء الحظر بنحو عملي وملموس

قال نائب الرئيس الايراني، رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية محمد اسلامي “لقد حان الوقت لكي تصحح واشنطن سياساتها الخاطئة وتلغي الحظر برمته وبنحو عملي يمكن التأكد من حقيقة ذلك”.

جاءت تصريحات اسلامي، خلال الاجتماع الخامس والستين للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عقد اليوم الاثنين بفيينا.

واشار رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، في هذا السياق، الى فشل سياسة “الضغوط القصوى” التي انتهجتها الولايات المتحدة ضد ايران.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وقعت على “خطة العمل المشترك الشاملة” (الاتفاق النووي)، انطلاقا من نواياها الحسنة؛ لكن امريكا عبر تجاهل هذه الخطوة، لم تكتف بعدم تنفيذ الاتفاق وانما من خلال سياساتها الاحادية انتهكت بنوده والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، معلنة انسحابها من هذا القرار.

ونصح اسلامي، الحكومة الامريكية بالتخلي عن ادمانها بالحظر الاحادي والعودة الى القانون الدولي.

واردف نائب رئيس الجمهورية في كلمته باجتماع الجمعية العمومية لوكالة الطاقة الذرية : اليوم وبعد مرور نحو عامين ونصف العام على الحظر الاقتصادي المتزايد والشامل الذي تفرضه واشنطن ضد طهران، وتقاعس الترويكا والاتحاد الاوروبيين في اتخاذ اجراءات عملانية قبال ذلك، فقد سنّ مجلس الشورى الاسلامي في 2/11/2020 قانونا يقضي بتكليف الحكومة وقف كافة النشاطات الرقابية والتاكد من السلمية خارج معاهدة الضمانات التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ تنفيذ القانون وفي حال استمرار الاطراف الاخرى عدم التزامهم بالتعهدات في غضون ذلك.

المصدر: وكالة ارنا