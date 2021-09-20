“أمازون” تمنع أكثر من 600 علامة تجارية صينية من البيع عبر منصتها

أعلنت شركة “أمازون” الأمريكية رسميا عن حظرها أكثر من 600 شركة صينية من على منصتها للبيع بشكل دائم.

وأكدت “أمازون” صحة تقرير صادر عن صحيفة “ساوث تشاينا مورننغ بوست” الصينية، بأنها حظرت أكثر من 600 علامة تجارية صينية منتشرة عبر 3000 حساب بائع، بسبب حوادث احتيال خاصة بكتابة تقييمات لها.

وأشارت الشركة الأمريكية في بيان رسمي إلى أن هذه الشركات انتهكت عن قصد وبشكل متكرر سياسات المراجعة الخاصة بها، التي تحظر المراجعات التي تشمل تقديم تحفيزات وهدايا للعملاء.

ومن بين تلك الشركات الصينية التي حظرتها “أمازون” كلا من “Mpow” و”Aukey”، بعدما اكتشفت أنهم يقدمون مكافآت مثل بطاقات الهدايا للعملاء الذين يتركون التعليقات المحفزة.

وقالت شركة أمازون في بيانها أنها “تعمل بجد من أجل بناء تجربة رائعة في متجرها، وذلك لكي يتمكن العملاء من التسوق بثقة، ولدى البائعين فرصة لتنمية أعمالهم وسط منافسة صحية، واوضحت ان “عملائها يعتمدون على دقة وصحة مراجعات المنتج لاتخاذ قرارات شراء مستنيرة، وبينت أنها تتخذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين ينتهكون السياسات الخاصة بالمراجعات، أينما تواجدوا حول العالم”.

وشددت أنها “ستستمر في تحسين اكتشاف إساءة الاستخدام واتخاذ إجراءات إنفاذ ضد الجهات الفاعلة السيئة، بما في ذلك تلك التي تشارك عن قصد في انتهاكات متعددة ومتكررة للسياسة، بما في ذلك مراجعة إساءة الاستخدام”.

وختمت شركة “أمازون” بيانها بالتأكيد على أنها على ثقة من أن الخطوات التي تتخذها تصب في مصلحة عملائها، فضلا عن الشركات الصادقة التي تشكل الغالبية العظمى من مجتمع البيع العالمي لديها.

المصدر: سبوتنيك