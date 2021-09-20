جرح شخصين جراء تحطم طائرة عسكرية في ولاية تكساس الأمريكية

أصيب شخصان على الأقل بجروح نتيجة تحطم طائرة عسكرية في ولاية تكساس الأمريكية، وفقا لخدمة الإطفاء المحلية اليوم الأحد.

وقالت مطافئ مدينة فورت وورث بتكساس، في بيان نشر عبر صفحتها في “تويتر”، إن “منزلين تضررا نتيجة سقوط الطائرة، وإن خدمات طبية جرى تقديمها لشخصين أو ثلاثة”.

وأضافت أن” طائرة عسكرية تدريبية تحطمت في بلدة لايك وورث المتاخمة لفورت وورث (حيث تقع قاعدة جوية تابعة للقوات البحرية الأمريكية) والتي تشكل معها الضاحية الغربية لمدينة دالاس، عاصمة تكساس”.

من جهتها نقلت شبكة WFAA الإعلامية المحلية عن شرطيين وأطباء أن طيارين كانا على متن الطائرة قفزا منها بالمظلة قبل سقوطها وتم نقلهما إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي