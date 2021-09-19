اوليانوف: عضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي خبر جيد وسارّ للغاية في العلاقات الدولية

وصف سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل اوليانوف، قبول عضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون بأنه خبر جيد وسارّ للغاية على صعيد العلاقات الدولية.

وكتب أوليانوف في تغريدة له يوم السبت عن عضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون: ان الأخبار الجيدة والسارة للغاية تكون في العلاقات الدولية مترافقة مع حقوق وفرص جديدة بمسؤوليات والتزامات جديدة.

واضاف في الوضع الحالي، على إيران أن تلعب دورًا مهمًا في تحسين الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك إحياء الاتفاق النووي بالكامل.

وتابع اوليانوف وزير الخارجية الايراني اعلن بان هذه العضوية الاستراتيجية سيكون لها تأثير مهم على عملية التعاون الشامل بين إيران وفق سياسة التفاعل مع جيرانها والدول الآسيوية.

يذكر انه في ختام اجتماع القمة الـ 21 لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبة الجمعة، اعلن قادة الدول الثماني الرئيسية في المنظمة موافقتهم على تحويل عضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية من مراقبة الى دائمة ووقعوا الوثائق المتعلقة بذلك.

المصدر: وكالة ارنا