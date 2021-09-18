لبنان يطالب مجلس الأمن التأكد من أن أعمال التنقيب الإسرائيلية لا تقع في المنطقة المتنازع عليها

طالبت وزارة الخارجية اللبنانية مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب الصهيونية لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان والعدو الإسرائيلي، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالبت الخارجية بمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وقالت وزارة الخارجية في سلسلة تغريدات على تويتر إنه “بناء على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب رفعت مندوبة لبنان لدى الامم المتحدة السفيرة امل مدللي كتابا الى كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون حول الانباء عن منح الكيان الإسرائيلي عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة Halliburton، في ما يسمى حقل كاريش في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها”.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب تواصل مع كل من مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الراعية للمفاوضات بين الطرفين، بشأن تلزيم الكيان الاسرائيلي شركة Halliburton عقداً للقيام بعمليات تقييم للتنقيب، والتأكد من انه لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان والكيان، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.

المصدر: وزارة الخارجية اللبنانية