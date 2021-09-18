البنتاغون: روسيا تمتلك قوات مسلحة قوية للغاية

أشار البنتاغون إلى أن روسيا تمتلك “قوات مسلحة قوية للغاية”، واعتبر أنه “يجب الفهم كيف تمكنت البلاد من تطوير قدراتها العسكرية بمثل هذه الدرجة خلال السنوات الـ20 الماضية”.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جون هايتن “لدى روسيا قوات مسلحة قوية للغاية ويجب الفهم كيف تمكنوا من تطوير قواتهم المسلحة علال السنوات الـ20 الماضية”، وتابع “أعتقد أنه يجب الفهم أن هذه المفاجأة لم تحدث في لحظة واحدة”.

واعتبر هايتن أن “السلطات الروسية ركزت على تطوير القدرات العسكرية للبلاد بسبب الولايات المتحدة والناتو”، وشدد على أن “الولايات المتحدة تواجه لأول مرة في التاريخ قوتين نوويتين اثنتين”، ولفت إلى أن “هذا الأمر يمثل تحديا هائلا”.

المصدر: روسيا اليوم