السيد رئيسي: ايران وطاجيكستان تمتلكان طاقات جيدة لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي أن ايران وطاجيكستان تمتلكان طاقات جيدة لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي، لافتا الى ان تطوير العلاقات يوفر الارضية للارتقاء بمستوى التعاون الاقليمي بين البلدين.

وخلال لقائه الرئيس الطاجيكي في دوشنبة السبت، أشار الرئيس آية الله رئيسي الى الدين والثقافة واللغة المشتركة بين الشعبين الايراني والطاجيكي، معرباً عن امله بأن يتم في ظل جهود مسؤولي البلدين فتح فصل جديد في ازدهار العلاقات والتعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

واوضح أن البلدين يمتلكان طاقات مناسبة لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي واضاف: ان تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية يوفر الارضية للارتقاء بمستوى التعاون الاقليمي بين البلدين. ودعا المسؤولين الايرانيين والطاجيكيين للتاسيس لعلاقات مستديمة وشاملة بين البلدين الناطقين بالفارسية عبر اجراء لقاءات منتظمة ومحادثات ثنائية بينهما لتكون انموذجا على مستوى المنطقة.

من جانبه، وجه الرئيس الطاجيكي خلال اللقاء الشكر والتقدير لنظيره الايراني لتلبيته دعوته له للمشاركة في اجتماع القمة الـ 21 للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والتي جرت في دوشنبة وكذلك قيامه بزيارة طاجيكستان البلد المشترك في اللغة مع ايران في اول زيارة خارجية له في منصب رئاسة الجمهورية.

واشار امام علي رحمان الى ماضي التعاون والمشاريع المشتركة المنفذة من قبل الخبراء الايرانيين في طاجيكستان، قائلاً إن “الصداقة والمحبة القائمة بين شعبي وحكومتي البلدين توفر أرضية مناسبة جداً للارتقاء بمستوى التعاون والعلاقات بينهما”.

المصدر: فارس