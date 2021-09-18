موسكو.. افتتاح مراكز الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الدوما

أفاد المكتب الاجتماعي لمراقبة الانتخابات بموسكو أن 3638 مركز اقتراع فتحت السبت أبوابها أمام الناخبين، وذلك في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الدوما (النواب). وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر على حسابه في “تلغرام” “تم فتح جميع الـ 3638 مركز اقتراع، وهي جاهزة لاستقبال الناخبين”.

من جهته، قال رئيس المكتب أليكسي فينيديكتوف، إن نسبة مشاركة الناخبين، بما في ذلك عبر الإنترنت، في اليوم الأول من الانتخابات بلغت في موسكو 23,07%. وتابع “إن نحو7% من الناخبين (534 ألف شخص) صوتوا في الانتخابات شخصيا، فيما استخدم 16% من الناخبين (1,27 مليون شخص) إمكانية الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت. ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في العاصمة الروسية موسكو مليونين و14765 شخصا.

وبقرار من لجنة الانتخابات المركزية الروسية تجري انتخابات مجلس الدوما في روسيا في الفترة ما بين 17 و19 أيلول/سبتمبر الجاري، بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية والمحلية. ويجري الاقتراع عبر الإنترنت هذا العام في موسكو و6 مقاطعات أخرى، وهي كورسك، ونيجني نوفغورود، وياروسلافل، ومورمانسك، وروستوف، ومدينة سيفاستوبل.

المصدر: روسيا اليوم