الشحنة النفطية العراقية الأولى افرغت حمولتها في دير عمار ..والكهرباء الى تحسن – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 13:34

الشحنة النفطية العراقية الأولى افرغت حمولتها في دير عمار ..والكهرباء الى تحسن

منذ 40 mins 17 September، 2021
لبنان
فادي منصور

افرغت الشحنة العراقية  الأولى المحملة بحوالي ٣١ الف طن من الغاز أويل العراقي  حمولتها في معمل دير عمار الحراري شمال لبنان حيث باستطاعتها تزويد الطاقة بحوالي ٤٥٠ميغاوات مما يعني ان التغذية بالتيار الكهربائي ستتحسن تدريجياً.
الإجراءات العملية بدأت مع وصول وفد يمثل  السفارة العراقية في لبنان على رأسهم احمد جمال المستشار الأول في السفارة الذي اشرف على تفريغ حمولة النفط من الباخرة العراقية داخل المعمل.
رئيس معمل دير عمار المهندس طوني يعقوب أثنى”على المبادرة العراقية  الاستثنائية التي تأتي في ظل أزمة كهرباء حادة في لبنان”،معتبرا ان “الشحنة مطابقة للمواصفات المخبرية للمعمل حيث استكملت الإجراءات بتفريغ نصف الحمولة من الديزل اويل”.
وتابع”في حال وصلت الشحنة الثانية خلال اسبوعين ستزيد التغذية مع مطلع شهر تشرين الأول وفق الاتفاقية مع الأشقاء العراقيين”.
من جهته أكد المستشار العراقي على ان”الشحنة وصلت بجهود حثيثة حيث وصلت أولى الدفعات إلى لبنان لمنع الانهيار وطبعا الاتفاقية تمت بقرار من مجلس الوزراء العراقي حيث تم إرسال كميات كبيرة من الفيول العراقي وهي مساعدة وواجب وتلاحم”.

وأضاف”نحن لا نعمل بمشروع او محاور إنما نعمل لدعم لبنان حرصا منا على حياة المواطن اللبناني ونحن سنقف دائما إلى جانب لبنان لدعمه بكل الامكانات لتعزيز المشاريع”.

المصدر: موقع المنار

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