الحساب الرسمي والوحيد لوزير الطاقة والمياه

رئيس الجمهورية اطلع من وزير الطاقة الجديد على الخطوط العريضة لبرنامج عمله وتلقى برقية تهنئة بالحكومة الجديدة من عباس

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الطاقة والمياه في الحكومة الجديدة الدكتور وليد فياض الذي اطلعه على الخطوط العريضة لبرنامج عمله في الوزارة، والاجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمواجهة ازمتي الطاقة والكهرباء. من جهة أخرى، تلقى الرئيس عون برقية من رئيس دولة فلسطين محمود ...