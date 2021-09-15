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September 15 2021 - 22:58

الحساب الرسمي والوحيد لوزير الطاقة والمياه

منذ 33 mins 15 September، 2021
وزير الطاقة والمياه وليد فياض
وزير الطاقة والمياه وليد فياض
لبنان

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض حسابه الرسمي الوحيد على موقع “تويتر” وهو على الرابط:

walidFayad14@

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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