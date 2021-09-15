شؤون الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال يعامل الأسرى بقوانين عسكرية منفصلة عن القانون الدولي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2021 - 18:26

شؤون الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال يعامل الأسرى بقوانين عسكرية منفصلة عن القانون الدولي (وكالة يونيوز)

منذ 12 mins 15 September، 2021
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