السفن الايرانية.. الاختراق والتحدي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 15 2021 - 16:52
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
اللجنة الوزارية تنجز مشروع البيان الوزاري للحكومة الجديدة وجلسة لمجلس الوزراء الخميس في بعبدا لإقراره
رئيس الجمهورية ميشال عون: لسنا خائفين من الانهيار بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها
الرئيس عون: بعد تشكيل الحكومة نحن أمام ورشة اقتصادية هي الهمّ الأول بالنسبة لنا
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: واجب الحكومة التحرك بالسرعة القصوى للتوصل الى حدّ أدنى من الاستقرار الاقتصادي
رئيس جمعية المصارف سليم صفير: المصارف على استعداد للمشاركة في الخطوات التي من شأنها النهوض باقتصاد لبنان من جديد
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان: البنزين سيتوفر في محطات الوقود اعتباراً من يوم الخميس أو الجمعة كحد أقصى
النائب فضل الله: تحويل صندوق النقد الدولي مليارا و135 مليون دولار للبنان يفرض مسارًا قانونيًا لأي إنفاق من هذا المبلغ
النائب فضل الله: هذه التحويلات تضع في عهدة الحكومة مبلغًا ماليًّا كبيرًا يُمكنها توظيفه في مشاريع بنيويَّة حيويَّة
وزارة الصحة العامة: تسجيل 8 وفيات و706 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
نادي الأسير: الحركة الأسيرة قررت بشكل موحد ومتناغم تعليق الإضراب الجماعي عن الطعام بعد الاستجابة لمطالبها
نادي الأسير: من أبرز المطالب إلغاء العقوبات الجماعية التي فرضها الاحتلال بعد عملية نفق الحرية ووقف استهداف أسرى الجهاد
الحركة الوطنية الأسيرة: عودة أوضاعنا وظروفنا المعيشية الى ما كانت عليه قبل 6 أيلول كانت مطلبنا الأساسي
هيئة شؤون الأسرى: الأسير محمد العارضة يمرّ بمرحلة تعذيب قاسية جدا واعتدي عليه بالضرب المبرح ومنع من النوم والأكل
هيئة الأسرى: الأسير زكريا الزبيدي تعرض للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقاله ما أدى لإصابته بكسر في الفك وكسرين في الأضلاع
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد قمعها عدة مسيرات ووقفات نصرة للأسرى في جنين ونابلس وبيت لحم
الرئيس الإيراني يؤكد في اتصال مع نظيره الروسي المضي في جهود تطوير وتعميق التعاون بين طهران وموسكو في كافة المجالات
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشيد بالتعاون الروسي الإيراني في مجال مكافحة كورونا وإنتاج اللقاح المشترك
نائب وزير الخارجية الروسي: لدى الولايات المتحدة سيناريو لتقسيم سوريا ونحن نعارض ذلك
سانا: بدء تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين وتسليم الأسلحة الفردية للجيش السوري في بلدة مزيريب بريف درعا الغربي
العراق: بدء أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة دولية واسعة في بغداد
رئيس الوزراء العراقي: نؤكد ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وهناك مليارات الدولارات تم تهريبها من قبل النظام السابق
تحالف الفتح في العراق يدين بشدة الاعتداء على قوات الحشد الشعبي عند الحدود العراقية_السورية
تحالف الفتح: إكمال إنسحاب القوات الاجنبية من اراضي العراق هو الخطوة الكفيلة بمنع التجاوز على سيادة العراق ودماء أبنائه
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره البريطاني: على بريطانيا سداد الدَيْن القديم المترتب عليها للجمهورية الإسلامية
رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيتبرع بـ200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا للبلدان المنخفضة الدخل
رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد بزيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان بمقدار 100 مليون يورو
الرئيس التونسي يتعهد بمحاربة "المافيا التي تحكم تونس" وتسيطر في الخفاء على مسؤولين سياسيين فاسدين في البلاد
العدل الأميركية: 3 عملاء سابقين في الاستخبارات الأميركية اعترفوا بالمشاركة في عملية قرصنة معلوماتية لحساب الإمارات
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين غير محددين باتجاه البحر
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و 81799597
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
السفن الايرانية.. الاختراق والتحدي
منذ 1 ساعة
15 September، 2021
لبنان
السفن الايرانية.. الاختراق والتحدي
المصدر:
مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير U-Feed
السفن الايرانية
المازوت الايراني
كسر حصار لبنان
التعليقات
ذات صلة
كيف بدا المشهد في بعلبك قبيل وصول صهاريج كسر الحصار؟
حزب الله وحركة الأمة في بيروت: مبادرة سيد المقاومة كسر لحلقة الاحتكار السوداء
الشيخان القطان وعبد الرزاق زارا الشيخ دعموش واطلعا على آخر المستجدات وكيفية توزيع المازوت
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}